Вышла бета-версия One UI 8. Что нового?

Согласно пресс-релизу, Samsung сосредоточилась на трёх основных улучшениях Galaxy AI: мультимодальные возможности, лучший UX для разных типов устройств и персонализированные и проактивные предложения.Интеллектуальная мультимодальность обеспечивает естественное общение с ИИ, чтобы нейросеть могла лучше понимать запросы пользователей. Также интерфейс Galaxy AI получил оптимизацию для разных форм-факторов, таких как складные телефоны, планшеты и носимые устройства. Кроме того, в One UI 8 нейросеть распознает контекст, чтобы предлагать персонализированные и проактивные предложения.Фирменные функции Now Bar и Now Brief предоставляют еще больше персонализированных идей и предложений с One UI 8. Это стало возможным благодаря интеграции с функцией Live Updates в Android 16, а в будущем панель будет поддерживать больше сторонних приложений.Samsung также представляет улучшенную конфиденциальность и безопасность личных данных с помощью Samsung Knox Vault. В One UI 8 пользователи смогут ограничить обработку личных данных для функций ИИ на устройстве, чтобы обеспечить большую конфиденциальность и безопасность.Среди прочих полезных фич One UI 8 — присоединение к аудиотрансляциям Bluetooth LE Auracast с помощью обмена QR-кодами и сканирования, улучшения приложения Samsung Reminder и дополнительные функции для послепродажного обслуживания в сервизных центрах.Официальный анонс One UI 8 состоится в июле вместе с релизом Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.