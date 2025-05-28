Вышла бета-версия One UI 8. Что нового?

Фархад

One UI 8

Пока некоторые пользователи смартфонов Galaxy ещё ждут One UI 7, компания Samsung запустила программу бета-тестирования One UI 8 на устройствах серии Galaxy S25. Вместе с этим производитель анонсировал некоторые новые функции, которые станут частью One UI 8.0 и Android 16.

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Согласно пресс-релизу, Samsung сосредоточилась на трёх основных улучшениях Galaxy AI: мультимодальные возможности, лучший UX для разных типов устройств и персонализированные и проактивные предложения.

Интеллектуальная мультимодальность обеспечивает естественное общение с ИИ, чтобы нейросеть могла лучше понимать запросы пользователей. Также интерфейс Galaxy AI получил оптимизацию для разных форм-факторов, таких как складные телефоны, планшеты и носимые устройства. Кроме того, в One UI 8 нейросеть распознает контекст, чтобы предлагать персонализированные и проактивные предложения.

Фирменные функции Now Bar и Now Brief предоставляют еще больше персонализированных идей и предложений с One UI 8. Это стало возможным благодаря интеграции с функцией Live Updates в Android 16, а в будущем панель будет поддерживать больше сторонних приложений.

Samsung также представляет улучшенную конфиденциальность и безопасность личных данных с помощью Samsung Knox Vault. В One UI 8 пользователи смогут ограничить обработку личных данных для функций ИИ на устройстве, чтобы обеспечить большую конфиденциальность и безопасность.

Среди прочих полезных фич One UI 8 — присоединение к аудиотрансляциям Bluetooth LE Auracast с помощью обмена QR-кодами и сканирования, улучшения приложения Samsung Reminder и дополнительные функции для послепродажного обслуживания в сервизных центрах.

Официальный анонс One UI 8 состоится в июле вместе с релизом Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.
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Источник:
Samsung
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