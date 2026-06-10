Вышла бета-версия прошивки для AirPods с функциями iOS 27. Как её скачать?

Apple предоставила разработчикам доступ к первой тестовой сборке новой прошивки для своих наушников. Она содержит кучу нововведений, включая пользовательский эквалайзер. Рассказываем, как её установить в одно нажатие без Xcode и прочих утилит.
Бета-версия прошивки вышла под номером сборки 9A5292e. Она доступна для AirPods 4, AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3. Помимо различных улучшений алгоритмов, пользователям доступны кастомный эквалайзер и новый нейросетевые функции на базе Siri AI.
Сразу отметим, что бета-версия предназначена строго для разработчиков и энтузиастов. Все манипуляции со своими гаджетами вы производите на свой страх и риск.
Чтобы установить бета-версию прошивки на свои AirPods, выполните следующее:
- Обновите свой iPhone, iPad или macOS до версии 27;
- Подключите наушники к гаджету;
- Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку AirPods;
- Пролистайте в самый низ и найдите AirPods Beta Update;
- Активируйте тумблер;
- Теперь уберите наушники в кейс и поставьте всё это на проводную зарядку;
- Проверьте версию прошивки через 20-30 минут;
- Готово!
Как видите, в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe Apple добавила возможность установки бета-версии прошивки через интерфейс настроек AirPods при подключении наушников к iPhone, iPad или Mac, что упрощает тестирование новых функций.