Вышла бета-версия прошивки для AirPods с функциями iOS 27. Как её скачать?

Обновите свой iPhone, iPad или macOS до версии 27;

Подключите наушники к гаджету;

Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку AirPods;

Пролистайте в самый низ и найдите AirPods Beta Update;

Активируйте тумблер;

Теперь уберите наушники в кейс и поставьте всё это на проводную зарядку;

Проверьте версию прошивки через 20-30 минут;

Готово!

Apple предоставила разработчикам доступ к первой тестовой сборке новой прошивки для своих наушников. Она содержит кучу нововведений, включая пользовательский эквалайзер. Рассказываем, как её установить в одно нажатие без Xcode и прочих утилит.Бета-версия прошивки вышла под номером сборки 9A5292e. Она доступна для AirPods 4, AirPods Pro 2 и AirPods Pro 3. Помимо различных улучшений алгоритмов, пользователям доступны кастомный эквалайзер и новый нейросетевые функции на базе Siri AI.Сразу, что бета-версия предназначена строго для разработчиков и энтузиастов. Все манипуляции со своими гаджетами вы производите на свой страх и риск.Чтобы установить бета-версию прошивки на свои AirPods, выполните следующее:Как видите, в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe Apple добавила возможность установки бета-версии прошивки через интерфейс настроек AirPods при подключении наушников к iPhone, iPad или Mac, что упрощает тестирование новых функций.