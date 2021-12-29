Разработчики Telegram выпустили на Android свежую бета-сборку. Она носит номер 8.4 и уже доступна к скачиванию и установке.
В бете Telegram 8.4 реализованы всего два нововведения, но зато какие! Теперь можно оставлять реакцию к чужим публикациям и скрывать часть текста в своих сообщениях, отмечая её как спойлер.
Спойлеры
По долгому нажатию на набранный текст появляется меню, в котором теперь есть новая опция — «Спойлер». Если выбрать её и отправить сообщение, отмеченная часть текста будет скрыта, но получатель может прочитать её, если нажмёт на ваше сообщение.
Реакции
Администраторы каналов и сообществ могут разрешить подписчикам использовать реакции (почти как в Facebook, «ВКонтакте» и некоторых других соцсетях). По умолчанию после двойного нажатия ставится «палец вверх», но эту реакцию можно заменить любой другой (всего 11 вариантов). В сообществах показано, кто поставил реакции, а в каналах эта информация скрыта от подписчиков и администраторов. Администраторы могут выбрать, какие реакции будут доступны, или могут вообще не включать эту возможность.
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В бете Telegram 8.4 реализованы всего два нововведения, но зато какие! Теперь можно оставлять реакцию к чужим публикациям и скрывать часть текста в своих сообщениях, отмечая её как спойлер.
Спойлеры
По долгому нажатию на набранный текст появляется меню, в котором теперь есть новая опция — «Спойлер». Если выбрать её и отправить сообщение, отмеченная часть текста будет скрыта, но получатель может прочитать её, если нажмёт на ваше сообщение.
Реакции
Администраторы каналов и сообществ могут разрешить подписчикам использовать реакции (почти как в Facebook, «ВКонтакте» и некоторых других соцсетях). По умолчанию после двойного нажатия ставится «палец вверх», но эту реакцию можно заменить любой другой (всего 11 вариантов). В сообществах показано, кто поставил реакции, а в каналах эта информация скрыта от подписчиков и администраторов. Администраторы могут выбрать, какие реакции будут доступны, или могут вообще не включать эту возможность.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru