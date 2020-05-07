



Компания Apple выпустила обновление macOS Catalina 10.15.5 beta 4. Оно доступно зарегистрированным разработчикам и предоставляет им ранний доступ к апдейту, релиз которого должен состояться позже в этом году. Новая бета-версия macOS уже доступна для разработчиков в разделе «Обновление ПО», которое расположено в системных настройках.



Апдейт Catalina 10.15.5 будет новую функцию для контроля работоспособности аккумулятора. Она получила название Battery Health Management, а её основные задачи анализ состояния батареи ноутбуки и характер его зарядки. Также она будет препятствовать полному заряду АКБ для продления её срока службы.







Эта функция будет определять здоровье аккумулятора на основе истории зарядки с учётом температуры нагрева. Это означает, что если вы постоянно держите ноутбук подключенным к зарядному адаптеру во время работы, после разрядки он не будет заряжаться так же быстро, как у тех, кто всё время работает с устройством автономно.



Battery Health Management будет работать в фоновом режиме и не потребует от пользователя никаких действий, но при желании эту функцию можно будет отключить через системные настройки. Apple постарается сделать так, чтобы её влияние на производительность, скорость зарядки и время автономной работы ноутбука было минимальным.







