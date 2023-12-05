Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном



Компания Google представила новую версию своего приложения камеры для Android-смартфонов. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, в Google Play появилось



Компания Google представила новую версию своего приложения камеры для Android-смартфонов. Об этом пишет Phone Arena.Согласно источнику, в Google Play появилось обновление Pixel Camera 9.2 — это новое имя известного приложения Google Camera. В обновленной утилите изменен дизайн элементов управления съемкой.



Например, параметры «Яркость», «Тени» и «Баланс белого» перенесли с краев экрана в единую удобную «карусель» в правом нижнем углу. Панель настроек камеры перемещена из верхней полосы вниз, увидеть её можно, проведя пальцем по видоискателю. А еще появилась новая кнопка «Сбросить всё» — она возвращает все настройки к значениям по умолчанию.



Сейчас обновление доступно для смартфонов Google Pixel, но в ближайшее время стоит ожидать, что энтузиасты портируют его для других брендов и моделей.