Вышла игра по мотивам сражения Маска и Цукерберга. Можно поиграть прямо в браузере

Олег

Маск


После несостоявшегося боя Илона Маска и Марка Цукерберга интернет продолжает обсуждать обоих миллиардеров и клепать о них мемы. А теперь появилась веб-игра, в которой пользователь может не слушать маму Илона и сразиться с именитым противником.

На самом деле это просто модифицированная версия WrestleBros., которую урезали до двух участников — Илона Маска и Марка Цукерберга. Пользователь может выбрать, кем играть, а соперник — подключиться по мультиплееру. Ссылка на игру вот здесь



К несостоявшемуся бою подключили даже нейросеть Midjourney: по сети распространяются сгенерированные ею тематические картинки. 

Бой

Бой

Бой

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