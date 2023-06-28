Вышла игра по мотивам сражения Маска и Цукерберга. Можно поиграть прямо в браузере

После несостоявшегося боя Илона Маска и Марка Цукерберга интернет продолжает обсуждать обоих миллиардеров и клепать о них мемы. А теперь появилась веб-игра, в которой пользователь может не слушать маму Илона и сразиться с именитым противником.
На самом деле это просто модифицированная версия WrestleBros., которую урезали до двух участников — Илона Маска и Марка Цукерберга. Пользователь может выбрать, кем играть, а соперник — подключиться по мультиплееру. Ссылка на игру вот здесь.
К несостоявшемуся бою подключили даже нейросеть Midjourney: по сети распространяются сгенерированные ею тематические картинки.