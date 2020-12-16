Компания Apple выпустила очередное тестовое обновление iOS. Оно носит номер 14.4 и предназначено в первую очередь для разработчиков, но также может быть установлено обычными пользователями при наличии специального профиля на устройстве.
Номер сборки обновления 18D5030e, размер около 4,5 ГБ. Установка производится с сохранением текущих настроек, но рекомендуется сделать бэкап данных. Apple не сообщает, какие нововведения есть в этой сборке.
Как установить бету iOS 14.4 для разработчиков
Перейдите на смартфоне или планшете на сайт betaprofiles.com, выберите профиль для своего устройства и скачайте его.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Профиль» > «Загруженный профиль» и нажмите установить. Для подтверждения установки может потребоваться пароль, PIN-код или аутентификация через биометрию. Согласитесь с условиями, которые появятся на экране, нажмите «Установить», а затем ещё раз «Установить». Перезагрузите устройство.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вы увидите, что вам доступен апдейт. Нажмите «Загрузить и установить». Снова потребуется ввести пароль, после устройство скачает инсталляционный файл и обновит свою прошивку.
Для получения публичных бета-сборок iOS, которые выходят с небольшой задержкой после сборок для разработчиков, нужно зайти на сайт Apple Beta Software Program, залогиниться и принять условия участия в программе тестирования. После этого можно проверить наличие обновления через системные настройки устройства — если оно доступно, то скачается по Wi-Fi и установится с сохранением всех приложений и пользовательских данных.
Как отказаться от получения бета-версий iOS
Чтобы перестать получать экспериментальные обновления, нужно удалить файл конфигурации для разработчиков в настройках устройства или зайти на сайт Apple Beta Software Program и отозвать своё участие в программе бета-тестирования.
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