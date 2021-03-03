Apple выпустила iOS 14.5 developer beta 3. Предыдущая сборка стала доступна две недели назад.
Среди значимых нововведений третьей беты — в приложении «Локатор» появилась вкладка «Предметы». Ожидается, что будущие метки Apple AirTag, разработанные для контроля за личными вещами, будут отслеживаться именно здесь. Ранее вкладку можно было активировать только в настройках разработчика, а теперь она доступна всем пользователям, установившим последнюю бета-версию.
iOS 14.5 станет самым крупным обновлением с момента релиза 14-й версии ОС. Оно принесет на совместимые устройства разблокировку iPhone с помощью Apple Watch, поддержку контроллеров DualSense и Xbox Series X, возможность выбрать для Siri музыкальное приложение по умолчанию, а также обновленные эмодзи. Начиная с iOS 14.5, разработчики будут обязаны запрашивать разрешение пользователя на доступ к его рекламному идентификатору, отслеживание его действий в приложениях и интернет-активности. Кроме того, 5G-модуль в iPhone 12 получит возможность работать сразу с двумя сим-картами.
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