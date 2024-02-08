Вышла iOS 17.3.1 для всех владельцев iPhone

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Компания Apple выпустила минорный апдейт iOS 17.3.1 для всех совместимых моделей iPhone.Размер прошивки — 325 МБ. В примечаниях к выпуску говорится, что Apple исправила проблему с неожиданным наложением или дублированием текста при вводе.Судя по всему, этот баг очень сильно выбешивал Тима Кука или Крейга Федериги, что компания решила посвятить этому фиксу отдельное обновление. Apple вполне могла бы включить такое незначительное исправление в iOS 17.4, выход которой состоится через пару недель.владельцам Apple Watch стала доступна watchOS 10.3.1, а на Mac вышла macOS Sonoma 14.3.1.