Вышла iOS 17.3.1 для всех владельцев iPhone

Фархад
17.3.1

Компания Apple выпустила минорный апдейт iOS 17.3.1 для всех совместимых моделей iPhone.

Размер прошивки — 325 МБ. В примечаниях к выпуску говорится, что Apple исправила проблему с неожиданным наложением или дублированием текста при вводе.

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Судя по всему, этот баг очень сильно выбешивал Тима Кука или Крейга Федериги, что компания решила посвятить этому фиксу отдельное обновление. Apple вполне могла бы включить такое незначительное исправление в iOS 17.4, выход которой состоится через пару недель.

UPD: владельцам Apple Watch стала доступна watchOS 10.3.1, а на Mac вышла macOS Sonoma 14.3.1.
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Комментарии

GSmirnov
+617
GSmirnov
У меня размер 250мб. Зачем вы пишите цифры если они у всех разные?
2 часа назад в 21:45
#
+67
Anatoly076 GSmirnov
У меня для iP 14 PMax все точно так как написано! 🤔
52 минуты назад
#
+786
Eredy Anatoly076
У меня 15 про, было чуть больше 260 мб. У других может быть больше или меньше или вообще тот же размер, что в статье 🤷🏻
39 минут назад
#
+786
Eredy
И еще раз напоминалка. Когда вы обновите свое приложение?
час назад в 22:05
#
Ckor_30
+678
Ckor_30
Как обнова ?
АКБ норм держит?
час назад в 22:32
#