Вышла iOS 18.1: что нового

Функция записи вызовов позволяет записывать телефонные разговоры и аудиовызовы FaceTime.

Перед началом записи автоматически воспроизводится объявление о том, что вызов записывается.

Контроллер камеры помогает быстро переключаться на переднюю камеру TrueDepth (на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).

В новом режиме пространственной камеры можно снимать пространственные фото и видео (на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Функция «Проверка слуха» дает возможность получать научно подтвержденные результаты проверки слуха, не выходя из дома. (Функция предназначена для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет.)

Функция «Слуховой аппарат» позволяет настроить персонализированный слуховой аппарат клинического уровня, который может автоматически улучшать окружающие звуки, а также звуки музыки, видео и вызовов. (Функция предназначена для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет, ощущающих у себя потерю слуха легкой или средней степени.)

Для использования этих функций требуются наушники AirPods Pro 2 с версией прошивки 7B19 или новее. Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах или регионах.

В Пункте управления теперь можно добавлять отдельные элементы управления подключением и сбрасывать конфигурацию подключения.

Функция коммерческих RCS‑сообщений дает возможность общаться с компаниями по RCS (требуется поддержка оператора связи).

Исправлена ошибка, из‑за которой в приложении «Подкасты» невоспроизведенные выпуски отмечались как воспроизведенные.

Исправлена ошибка, которая возникала при нагревании устройства и приводила к дрожанию видео при скраббинге в окне Фото, если видео было записано в формате 4K с частотой 60 кадр/с.

Исправлена ошибка, приводившая к невозможности разблокировать двери автомобиля или завести его цифровым ключом с функцией пассивного открытия после восстановления из резервной копии или переноса непосредственно с другого iPhone.

Исправлена ошибка, которая могла приводить к неожиданной перезагрузке iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Apple выпустила iOS 18.1 для всех совместимых моделей iPhone. Вес обновления для iPhone 15 Pro Max составляет 1,71 ГБ.В примечаниях к выпуску сообщается, что нового в апдейте:Желаем вам легкого обновления!