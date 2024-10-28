Вышла iOS 18.1: что нового

Apple выпустила iOS 18.1 для всех совместимых моделей iPhone. Вес обновления для iPhone 15 Pro Max составляет 1,71 ГБ.
В примечаниях к выпуску сообщается, что нового в апдейте:
Телефон
- Функция записи вызовов позволяет записывать телефонные разговоры и аудиовызовы FaceTime.
- Перед началом записи автоматически воспроизводится объявление о том, что вызов записывается.
- Контроллер камеры помогает быстро переключаться на переднюю камеру TrueDepth (на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).
- В новом режиме пространственной камеры можно снимать пространственные фото и видео (на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).
- Функция «Проверка слуха» дает возможность получать научно подтвержденные результаты проверки слуха, не выходя из дома. (Функция предназначена для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет.)
- Функция «Слуховой аппарат» позволяет настроить персонализированный слуховой аппарат клинического уровня, который может автоматически улучшать окружающие звуки, а также звуки музыки, видео и вызовов. (Функция предназначена для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет, ощущающих у себя потерю слуха легкой или средней степени.)
- Для использования этих функций требуются наушники AirPods Pro 2 с версией прошивки 7B19 или новее. Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах или регионах.
- В Пункте управления теперь можно добавлять отдельные элементы управления подключением и сбрасывать конфигурацию подключения.
- Функция коммерческих RCS‑сообщений дает возможность общаться с компаниями по RCS (требуется поддержка оператора связи).
- Исправлена ошибка, из‑за которой в приложении «Подкасты» невоспроизведенные выпуски отмечались как воспроизведенные.
- Исправлена ошибка, которая возникала при нагревании устройства и приводила к дрожанию видео при скраббинге в окне Фото, если видео было записано в формате 4K с частотой 60 кадр/с.
- Исправлена ошибка, приводившая к невозможности разблокировать двери автомобиля или завести его цифровым ключом с функцией пассивного открытия после восстановления из резервной копии или переноса непосредственно с другого iPhone.
- Исправлена ошибка, которая могла приводить к неожиданной перезагрузке iPhone 16 и iPhone 16 Pro.