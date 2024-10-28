Вышла iOS 18.1: что нового

Георгий
iOS 18.1

Apple выпустила iOS 18.1 для всех совместимых моделей iPhone. Вес обновления для iPhone 15 Pro Max составляет 1,71 ГБ.

В примечаниях к выпуску сообщается, что нового в апдейте:

Телефон
  • Функция записи вызовов позволяет записывать телефонные разговоры и аудиовызовы FaceTime.
  • Перед началом записи автоматически воспроизводится объявление о том, что вызов записывается.
Камера
  • Контроллер камеры помогает быстро переключаться на переднюю камеру TrueDepth (на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max).
  • В новом режиме пространственной камеры можно снимать пространственные фото и видео (на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).
AirPods
  • Функция «Проверка слуха» дает возможность получать научно подтвержденные результаты проверки слуха, не выходя из дома. (Функция предназначена для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет.)
  • Функция «Слуховой аппарат» позволяет настроить персонализированный слуховой аппарат клинического уровня, который может автоматически улучшать окружающие звуки, а также звуки музыки, видео и вызовов. (Функция предназначена для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет, ощущающих у себя потерю слуха легкой или средней степени.)
  • Для использования этих функций требуются наушники AirPods Pro 2 с версией прошивки 7B19 или новее. Некоторые функции могут быть доступны не во всех странах или регионах.
Также в этой версии:
  • В Пункте управления теперь можно добавлять отдельные элементы управления подключением и сбрасывать конфигурацию подключения.
  • Функция коммерческих RCS‑сообщений дает возможность общаться с компаниями по RCS (требуется поддержка оператора связи).
  • Исправлена ошибка, из‑за которой в приложении «Подкасты» невоспроизведенные выпуски отмечались как воспроизведенные.
  • Исправлена ошибка, которая возникала при нагревании устройства и приводила к дрожанию видео при скраббинге в окне Фото, если видео было записано в формате 4K с частотой 60 кадр/с.
  • Исправлена ошибка, приводившая к невозможности разблокировать двери автомобиля или завести его цифровым ключом с функцией пассивного открытия после восстановления из резервной копии или переноса непосредственно с другого iPhone.
  • Исправлена ошибка, которая могла приводить к неожиданной перезагрузке iPhone 16 и iPhone 16 Pro.
Желаем вам легкого обновления!
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Комментарии

Mers
+5316
Mers
Вот бы еще запись звонков автоматом включалась, а не по нажатию кнопки. Может команды помогут🤔
Вчера в 19:45
#
+101
UpGrade Mers
Чёй-то я не нашёл записи разговоров. Всё ещё только для США?
Вчера в 19:54
#
Mers
+5316
Mers UpGrade
Когда звонишь, слева вверху появляется кнопка.
Вчера в 19:56
#
tellurian
+1988
tellurian UpGrade
Нужно сменить регион на Беларусь, Грузию, США и там где работает.
Вчера в 20:10
#
tellurian
+1988
tellurian Mers
Не сделают так. Должно быть предупреждение об этом. Если вдруг вы захотите использовать записать.
И не всем нужно автоматом записывать. Мне все подряд не надо. А потом чистить каждый раз.

статья 152 ГК РФ. Запись можно сделать только при условии согласия сторон.
Вчера в 20:13
#
Mers
+5316
Mers tellurian
Не понял. Я позвонил старику чтобы тестануть функцию, нажал кнопку и пошла запись. Какие еще разрешения?
Я хотел, чтобы в опциях можно было выбрать, автоматом включать запись или по нажатию кнопки.
Вчера в 20:23
#
+23
dmitrii1969
Кнопка появилась. Но неактивная почему то.
Вчера в 20:06
#
tellurian
+1988
tellurian dmitrii1969
Вы регион сменили ? Нужно ставить Грузию, Беларусь, США — работает. Активно может быть только после начала гудков на экране кнопка.
Вчера в 20:14
#
tellurian
+1988
tellurian
Вышла 17.7.1 для всех.
Вчера в 20:09
#
+419
Alex82
Стоит GM, и всё равно обнова прилетела.🤷🏻‍♂️
Вчера в 20:39
#
tellurian
+1988
tellurian Alex82
Отличаются версии между собой.
Вчера в 20:46
#
+23
dmitrii1969
Сменил на Грузию-да. Появилась активная кнопка.
Вчера в 20:48
#
tellurian
+1988
tellurian dmitrii1969
Ещё Беларусь работает.
Можете проверить, если вернуть регион Россия запись остаётся?
У вас какая модель?
2 часа назад в 21:19
#

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