Вышла iOS 26.0.1. Что нового?

Фархад

iPhone

Сегодня, 29 сентября, компания Apple выпустила iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, macOS 26.0.1, watchOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 и visionOS 26.0.1 — первые обновления своих новых операционных систем.

Новое программное обеспечение можно загрузить на совместимые iPhone и iPad из раздела «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Согласно примечаниям к выпуску Apple, iOS 26.0.1 устраняет ошибку, которая могла приводить к искажениям на фотографиях, снятых на iPhone Air и iPhone 17 Pro. В нём также исправлены текущие проблемы с сотовой связью и Wi-Fi, с которыми сталкивались владельцы iPhone 17, а также проблема с расцветкой значков.

Обновление весит ~600 МБ. Напомним, что Apple уже также тестирует iOS 26.1 с рядом новых функций.
Комментарии

Anatoly076
+364
Anatoly076
Спасибо что своевременно пишите. Последние 7 обновлений ставлю день в день, натыкаясь на ваш анонс 🤝👍🏻
2 часа назад в 22:27
#
+79
sergey.sachkov
После обновления анимация очень сильно тормозит! Как будто не хватает мощности для прорисовки. iPhone 16 Pro Max. У всех так??
2 часа назад в 22:54
#
+79
sergey.sachkov
Причём, например, в вашем приложении тормозов нет! В системном же интерфейсы всё просто жуть как медленно прорисовывается. И постоянно обновляются иконки, как будто создаются заново.
2 часа назад в 22:57
#
+79
sergey.sachkov
Отставить панику! Через минут 10 нормализовалось.
2 часа назад в 23:06
#
+79
sergey.sachkov
Ржу. Глюк с самопроизвольным изменением темы иконок так и не поправили. Стоит стандартная тема, но иногда некоторые иконки меняются как в тёмной теме.
2 часа назад в 23:10
#
+18
AID_000727.126620933dfe4a60b9b8b34b0767d9dd.0431
Субъективно исчезли мелкие лаги да и как то все плавнее стало…. Ну какую то работу точно провели. Ps iphone 16
час назад в 23:52
#