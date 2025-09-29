Вышла iOS 26.0.1. Что нового?







Сегодня, 29 сентября, компания Apple выпустила iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, macOS 26.0.1, watchOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 и visionOS 26.0.1 — первые обновления своих новых операционных систем.

Новое программное обеспечение можно загрузить на совместимые iPhone и iPad из раздела «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».Согласно примечаниям к выпуску Apple, iOS 26.0.1 устраняет ошибку, которая могла приводить к искажениям на фотографиях, снятых на iPhone Air и iPhone 17 Pro. В нём также исправлены текущие проблемы с сотовой связью и Wi-Fi, с которыми сталкивались владельцы iPhone 17, а также проблема с расцветкой значков.Обновление весит ~600 МБ. Напомним, что Apple уже также тестирует iOS 26.1 с рядом новых функций.