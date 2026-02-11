Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вышла iOS 26.3 для всех. Что нового?

Фархад



Компания Apple выпустила стабильные сборки iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, HomePodOS 26.3 и visionOS 26.3 для всех владельцев совместимых устройств.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новое ПО можно загрузить на подходящие iPhone и iPad в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Согласно примечаниям к выпуску Apple, iOS 26.3 и iPadOS 26.3 включают в себя исправления ошибок и обновления безопасности. Но есть несколько функций, о которых производитель умолчал. Начнём с нового инструмента для перехода с iPhone на Android-смартфоны. Перенос данных можно начать во время процесса настройки устройства, и перемещение данных с одного устройства на другое можно выполнить без необходимости загрузки приложений от Apple и Google.

Процесс переноса включает в себя перемещение фотографий, сообщений, заметок, приложений, паролей, номеров телефонов и многого другого. Неудивительно, что Apple не рекламирует это.

Кроме того, iOS 26.3 содержит настройку для ограничения отслеживания местоположения оператором, хотя она ограничена несколькими избранными операторами по всему миру. Эта функция доступна только для устройств с модемами C1 или C1X.

Также Apple добавила несколько изменений, которые доступны только в Европе. Они связаны с использованием носимых устройств сторонних производителей с iPhone.

Отметим, что все российские банковские приложения продолжают работать в штатном режиме, как и Госуслуги.

Ожидается, что скоро мы получим первые беты более крупного апдейта iOS 26.4.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Срочно включите эту функцию в iPhone, чтобы не пропустить звонок в дверь. Даже если вы в AirPods Max
Что быстрее разряжает iPhone: Wi-Fi или мобильный интернет
Умные дома на Apple HomeKit перестали работать по всему миру. Как всё починить?

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии