Вышла iOS 26: что изменилось?

Дождались! Apple представила iOS 26 с дизайном жидкого стекла и набором новых функций. Мы тестировали прошивку еще на стадии «беток» и рассказываем о своих впечатлениях.
На протяжении всего бета-тестирования Apple неоднократно «допиливали» ту самую прозрачность, чтобы элементы не сливались в кучу, а анимации отражений перестали нагружать систему. И хочу отметить, что финалу «эксперимента» оптимизацию iOS 26 привели в порядок — прошивка исправно летает даже на давно устаревших «двенашках». Однако если вам предстоит знакомиться с красотами Liquid Glass тормоза наверняка будут, пока система освоится и настроит все нововведения. К сожалению, баги на старте тоже не исключены, такова уж современная Apple.
Перечисление всех фишек можно прочитать в этой статье. Почему не тут? Потому что многие из них опираются на Apple Intelligence, завести которую в России — тот еще квест. Да и работа того же «волшебного ластика», убирающего ненужные объекты с фото, на фоне других конкурентов вроде Samsung мягко говоря не впечатляет.
Если не сидеть с часами, высчитывая каждую минуту, когда заряд батареи становится на очередной процент ниже, то автономность если и пострадала от красивых переливаний «стекла», то не столь критично, чтобы откладывать установку в далекий ящик.
Дизайн iOS 26 смотрится технологично и свежо, хоть по первой и вызывало отторжение, поскольку было банально непривычно. Некоторые фишки даже способны вызвать некий вау-эффект, но созданы скорее для баловства. Например, «пространственные сцены» — любому фото можно добавить эффект параллакса и восхищаться трехмерностью изображения, вращая смартфон в разные стороны. Кроме того, эту забаву можно поставить в качестве обои.
На экране блокировки теперь можно растянуть циферблат, правда пока не все стили цифр для этого подходят. Поправит ли это Apple пока неизвестно.
А вот с чем я так и не смог смириться, так это с новыми «переключалками» настроек. Вместо аккуратного тумблера теперь огромная пилюля со стеклянной анимацией, которая видна только если специально зажать на ней палец и медленно сдвинуть вбок.
Более полезной стала возможность смещения виджетов в нижнюю часть экрана.
Интерфейс приложения «Камеры» претерпел серьезные изменения — теперь снизу всего две кнопки на старте, а для перехода в другие режимы нужно свайпать. Рамка стала полупрозрачной, что условно расширяет обзор для съемки.
Приложение «Фото» снова трансформировалось. Теперь по умолчанию открываются все фото и видео, а при желании можно перейти в «Коллекции», где все отсортировано, включая скрытые папки и удалённые снимки.
Добавилось новое приложение «Игры» — место, куда складываются игры из Apple Arcade и App Store с ачивками и фирменным игровым режимом. Если игра установлена, её можно запустить прямо из хаба, если нет — откроется карточка для ее покупки или загрузки.
В Apple Music появился виртуальный диджей, который миксует плавные переходы между треками. Теперь обложки на весь экран, а в самом верху можно закрепить понравившиеся треки.
А что действительно вызывает боль, так это новое управление Safari. Тут подойдет лишь один совет — переучиваться. Лично у меня новое расположение иконок так и не вошло в привычку, даже спустя несколько месяцев.
«Сообщения» и «Телефон». Особых изменений, кроме интерфейса, не случилось, поскольку часть фич завязана на искусственном интеллекте. Из плюсов — сортировка сообщений от неизвестных отправителей.
На старте беток «Пункт управления» не пнул разве что ленивый. Излишняя прозрачность заставляла глаза бегать в поиске нужной иконки, а мозг слегка похрустывать. К релизу пользователей пощадили и сделали фон более матовым, что в разы повысило читабельность интерфейса.
Некоторые ругают клавиатуру за смену пропорций, однако у меня с ней проблем не возникло. Единственной странностью было решение выделить определенные сегменты клавиш, что жутко сбивало с толку. Позже нововведение откатили и будем надеяться, что это навсегда.
Также к плюсам можно отнести новый режим адаптивной зарядки и уведомление о времени завершении зарядки на экране блокировки.
При всей масштабности редизайна, назвать iOS 26 кардинально новой не очень поворачивается язык, но это однозначно самое крупный апдейт за долгие годы. Впрочем, судя по новой стратегии Apple, мелкие фишки, изменения, поправки, могут тянуться вплоть до анонса новый прошивки. Мы продолжим следить и рассказывать о всех обновлениях.