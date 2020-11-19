Apple выпустила исправленную версию iOS 14.2 для iPhone 12. Она доступна для тех, кто ранее не обновлялся.

iOS 14.2

Пока непонятно, почему компания поступила таким образом. Новая версия iOS 14.2 может содержать незначительные исправления ошибок и, возможно, проблем с установкой. У апдейта номер сборки 18B111, а номер предыдущей версии — 18B92.

Обновление будет отображаться в разделе системных настроек «Обновление ПО» для владельцев новых iPhone 12 с iOS 14.1 на борту. Напомним, ранее Apple выпустила iOS 14.2 две недели назад 5 ноября. В этой версии были добавлены новые эмодзи, переключатель распознавания музыки в пункте управления, новые обои и поддержка функции «интерком».


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