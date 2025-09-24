Вышла клавиатура Logitech Signature Slim K980. Стоит недорого и питается солнцем







Популярный производитель аксессуаров Logitech анонсировал полноразмерную беспроводную клавиатуру Signature Slim Solar+ K980, которая полностью использует энергию солнечной батареи.

Устройство оснащено солнечной панелью вдоль верхнего края. В этой клавиатуре даже нет порта USB. В K980 используется технология Logitech LightCharge, которой нужно не менее 200 люкс окружающего света для поддержания заряда. В некоторых ситуациях подойдут и искусственные источники.По заявлению компании, после полной зарядки клавиатура может работать в полной темноте до четырех месяцев. Logitech также утверждает, что встроенный аккумулятор прослужит до 10 лет.Сама клавиатура предлагает стандартную полноразмерную раскладку с цифровым блоком, функциональными клавишами и специальными элементами управления мультимедиа. Подключается девайс по Bluetooth. Есть одновременное сопряжение с 3 гаджетами, а также полная совместимость с Windows и macOS. Дополнительная клавиша AI Launch по умолчанию открывает Copilot в Windows или Gemini в ChromeOS, но её можно переназначить в Logi Options+Клавиатура Logitech Signature Slim Solar+ K980 уже доступна в некоторых странах по цене $99,99.