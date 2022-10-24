Вышла macOS 13 Ventura. Что нового и кто сможет установить?





Только что для всех пользователей совместимых Mac и MacBook стала доступна новая macOS 13 Ventura. Система тестировалась несколько месяцев и наконец выходит в релиз.



В этом материале мы расскажем и покажем, что нового в macOS Ventura, а также кто сможет её установить.





Кто сможет обновиться

MacBook Air 2018 и новее

MacBook Pro 2017 и новее

MacBook 12 (2017) и новее

iMac 2017 и новее

Mac mini 2015 и новее

Mac Pro 2019

Mac Studio.

Что нового

Passkeys. Замена логинам и паролям от Apple появилась и в macOS 13 наряду с iOS/iPadOS 16. Данные синхронизируются через iCloud между всему Apple-девайсами одного пользователя.

Замена логинам и паролям от Apple появилась и в macOS 13 наряду с iOS/iPadOS 16. Данные синхронизируются через iCloud между всему Apple-девайсами одного пользователя. Приложения «Часы» и «Погода». Ранее эти приложения были доступны лишь на iPhone и iPad, но теперь их можно использовать и на Mac Полноэкранное приложение «Погода» предоставляет подробные сведения об осадках, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, а также историю этих показателей. Приложение «Часы» позволяет просматривать мировое время, устанавливать секундомер, таймер и даже будильник.

Continuity Camera. Это совершенно новая функция, которая позволяет использовать iPhone как веб-камеру для Mac на уровне системы, без установки сторонних приложений. Apple выпустит в продажу специальную подставку для крепления iPhone на верхнюю часть Mac или MacBook. Фишка позволяет повысить качество изображения с камеры, а функция Desk View позволит показать собеседникам свой рабочий стол благодаря использованию сверхширокоугольной камеры iPhone. Кстати, в «Настройках» теперь можно выбрать микрофон iPhone, находящегося поблизости, вместо системного, даже без активного звонка.

Это совершенно новая функция, которая позволяет использовать iPhone как веб-камеру для Mac на уровне системы, без установки сторонних приложений. Apple выпустит в продажу специальную подставку для крепления iPhone на верхнюю часть Mac или MacBook. Фишка позволяет повысить качество изображения с камеры, а функция Desk View позволит показать собеседникам свой рабочий стол благодаря использованию сверхширокоугольной камеры iPhone. Кстати, в «Настройках» теперь можно выбрать микрофон iPhone, находящегося поблизости, вместо системного, даже без активного звонка. FaceTime Handoff. Здесь всё просто — теперь вы можете прямо во время телефонного разговора перевести вызов с iPhone/iPad на Mac и обратно. Бесшовная интеграция позволит перейти на более удобное для беседы устройства, не прерывая звонок.

Общая библиотека iCloud. Эта функция позволяет создавать семейные фото- и видеоальбомы и пополнять их совместно. На iOS/iPad 16.1 эта возможность тоже имеется.

Стоит ли обновляться?

К сожалению, в этом году Apple решила не обновлять несколько моделей Mac, который получили macOS Monterey в 2021 году. Вот полный список совместимых компьютеров Apple:Прошлогодняя macOS Monterey стала последней для MacBook Pro 2015 и 2016, MacBook Air 2015 и 2017, Mac mini 2014 и так далее.Речь идет о модельном годе конкретного компьютера, а не о времени, когда он выпущен или приобретен. Узнать модельный год своего Mac вы можете, нажав на «яблочко» в верхнем левом углу рабочего стола и выбрав «Об этом Mac».Список нововведений в macOS Ventura довольно небольшой. Самым заметным нововведением стал режим Stage Manager, который позволяет быстро переключаться между активными окнами на рабочем столе. Аналогичная функция появилась в iPadOS 16. Включить «Постановщик» (как его по-русски назвала Apple) можно из Центра Управления.Сама система почти не изменилась, за исключением нескольких её «уголков». Например, Apple перерисовала окно «Об этом Mac» — оно стало больше похоже на свою прошлую версию из Mac OS X.А еще редизайн настиг приложение «Настройки»: теперь его внешний вид и логика навигации приведены в соответствие с iOS и iPadOS. Пункты меню и перемещение по ним выглядят точь-в-точь как на iPad. Тем, кто давно пользуется Mac, придется заново привыкать к расположению настроек и порой подолгу искать их в обновленном интерфейсе.Некоторые другие элементы системы тоже немного изменились — например, диалоговое окно действий с файлом/папкой:Я несколько дней пользовался macOS 13 Ventura Release Candidate на MacBook Air с чипом Silicon M1 и заметил периодические подлагивания в системе. Кроме того, некоторые приложения открываются не так быстро, как это происходит на macOS Monterey. Возможно, эти нюансы будут исправлены в ближайших минорных апдейтах, но имейте это в виду, если для вас важна исключительная скорость и плавность работы компьютера.