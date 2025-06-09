Представлена macOS 26. Работать с Mac теперь одно удовольствие!

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

WWDC 2025 продолжается и прямо сейчас Apple показала свежую ОС для своих компьютеров — macOS Tahoe. Как и сообщали инсайдеры, апдейт вышел не под очередным номером 16, а сразу как 26-й; такой номер был выбран из-за 2026 года, в течение которого свежий апдейт будет актуальным. Также в этом году Apple решила унифицировать номера всех своих ОС, поэтому в сентябре мы сможем установить iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26. Это удобно и в будущем позволит быстрее ориентироваться в версиях релизов. 

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Главным нововведением должен был стать большой визуальный редизайн — первый с 2020 года, когда вышла macOS 11 Big Sur с иконками в форме суперэллипса. Посмотрите, как выглядит новая macOS 26: 

Фото: Apple
Фото: Apple

Фото: Apple
Фото: Apple

Фото: Apple
Фото: Apple

В дизайне явно просматривается стиль visionOS: матовые полупрозрачные стеклянные панели и окна, парящие кнопки и другие элементы, изменились также и шрифты. В целом система выглядит свежо, хотя и крайне непривычно. 

А вот другие нововведения macOS 26: 
  • Новый Spotlight. Поисковую строку усложнили прокачали, и теперь она получила встроенный ИИ. Спотлайт умеет выполнять скрипты и быстрые команды, работает с содержимым экрана, а перед поиском можно выбрать конкретную категорию, которая вас интересует. 
Видео: Apple
Видео: Apple
  • Кастомизация интерфейса. Теперь внешний вид macOS можно настроить под свой вкус наподобие того, как это делается в iOS 18. Меняется цвет иконок, подсветка окон и рабочего стола, даже иконки папок можно оформить как вам нравится. 
Фото: Apple
Фото: Apple

Фото: Apple
Фото: Apple
  • Буфер обмена. Теперь его можно будет просмотреть и выбрать определенные скопированные элементы или текст. Сейчас каждое следующее копирование заменяет предыдущее. 
  • Приложение «Дневник». Теперь оно есть и на macOS — а ведь должно было быть тут изначально. 
  • Приложение «Телефон». Поддерживает всё то же самое, что и телефон на iPhone, а работает в рамках Continuity. 
Фото: Apple
Фото: Apple

В ближайшие пару дней мы установим macOS Tahoe и покажем вам все изменения в деталях. 

Что вы думаете по поводу обновления для Mac в этом году? Оно соответствует вашим ожиданиям? Поделитесь в комментариях. 

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Комментарии

+118
samych
Нумерацию стянули у Самсунга, буфер обмена у Микрософта.
Вчера в 21:21
#
Aspard
+680
Aspard
Ого, буфер обмена! Это который в 2018 на винде появился?))
Вчера в 21:22
#
+71
AID_001013.2260eea4681a45a791777e88f2942102.1902
Спотлайт прокачали, Альфред уже давно все это умеет и еще кучу всего. Пользуюсь им, довольно удобно. Но это лучше чем ничего, посмотрим как в реале будет все работать
Вчера в 21:53
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