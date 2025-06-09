Представлена macOS 26. Работать с Mac теперь одно удовольствие!



Фото: Apple



WWDC 2025 продолжается и прямо сейчас Apple показала свежую ОС для своих компьютеров — macOS Tahoe. Как и сообщали инсайдеры, апдейт вышел не под очередным номером 16, а сразу как 26-й; такой номер был выбран из-за 2026 года, в течение которого свежий апдейт будет актуальным. Также в этом году Apple решила унифицировать номера всех своих ОС, поэтому в сентябре мы сможем установить iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26. Это удобно и в будущем позволит быстрее ориентироваться в версиях релизов. WWDC 2025 продолжается и прямо сейчас Apple показала свежую ОС для своих компьютеров — macOS Tahoe. Как и сообщали инсайдеры, апдейт вышел не под очередным номером 16, а сразу как 26-й; такой номер был выбран из-за 2026 года, в течение которого свежий апдейт будет актуальным. Также в этом году Apple решила унифицировать номера всех своих ОС, поэтому в сентябре мы сможем установить iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26. Это удобно и в будущем позволит быстрее ориентироваться в версиях релизов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новый Spotlight. Поисковую строку усложнили прокачали, и теперь она получила встроенный ИИ. Спотлайт умеет выполнять скрипты и быстрые команды, работает с содержимым экрана, а перед поиском можно выбрать конкретную категорию, которая вас интересует.

Кастомизация интерфейса. Теперь внешний вид macOS можно настроить под свой вкус наподобие того, как это делается в iOS 18. Меняется цвет иконок, подсветка окон и рабочего стола, даже иконки папок можно оформить как вам нравится.

Буфер обмена. Теперь его можно будет просмотреть и выбрать определенные скопированные элементы или текст. Сейчас каждое следующее копирование заменяет предыдущее.

Теперь его можно будет просмотреть и выбрать определенные скопированные элементы или текст. Сейчас каждое следующее копирование заменяет предыдущее. Приложение «Дневник». Теперь оно есть и на macOS — а ведь должно было быть тут изначально.

Теперь оно есть и на macOS — а ведь должно было быть тут изначально. Приложение «Телефон». Поддерживает всё то же самое, что и телефон на iPhone, а работает в рамках Continuity.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Главным нововведением должен был стать большой визуальный редизайн — первый с 2020 года, когда вышла macOS 11 Big Sur с иконками в форме суперэллипса. Посмотрите, как выглядит новая macOS 26:В дизайне явно просматривается стиль visionOS: матовые полупрозрачные стеклянные панели и окна, парящие кнопки и другие элементы, изменились также и шрифты. В целом система выглядит свежо, хотя и крайне непривычно.А вот другие нововведения macOS 26:В ближайшие пару дней мы установим macOS Tahoe и покажем вам все изменения в деталях.Что вы думаете по поводу обновления для Mac в этом году? Оно соответствует вашим ожиданиям? Поделитесь в комментариях.