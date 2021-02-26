Обновление macOS Big Sur 11.2.2 доступно для загрузки всем пользователям. Оно вышло спустя две недели после 11.2.1. Чтобы обновить свой Mac, нужно открыть «Настройки» и выбрать пункт «Обновление ПО».
По заявлению Apple, cвежий апдейт исправляет проблему с аксессуарами от сторонних производителей, с которой сталкивались некоторые пользователи MacBook Pro 2019 года или новее, а также к Mac c M1. В определенных случаях, при подключении неоригинального USB-С-концентратора или док-станции, компьютер переставал реагировать на действия пользователя. Стоит отметить, что пострадавшие от указанного бага macOS использовали несертифицированные аксессуары. В любом случае, в примечании к обновлению Apple указывает, что больше такой проблемы не возникнет.
macOS Big Sur была представлена в 2020-м году. Среди наиболее заметных изменений: новый дизайн ОС, усиление безопасности, поддержка Mac с процессорами Apple M1. Кроме того, в iMessage на Mac появились Memoji, а в Safari — встроенный переводчик веб-страниц.
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