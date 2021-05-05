Вторая бета-версия macOS Big Sur 11.4 доступна для загрузки и установки для пользователей, участвующих в тестировании ОС. Это произошло на следующий день после экстренной «заплатки» под номером 11.3.1 — с её помощью в Big Sur была устранена ошибка в движке WebKit, которая, по сути, являлась реальной уязвимостью.
Пока в macOS 11.4 не выявлено новых функций или возможностей. Можно предположить, что Apple занимается устранением скрытых багов, а также «шлифовкой» стабильности её работы — в этом действительно есть необходимость. Так как это всего вторая бета-версия, возможно, что-то новое появится в следующих тестовых сборках до выхода релиза.
Обновление Safari под номером 14.1 устраняет ту же уязвимость WebKit, но с одной разницей — это «точечное» обновление доступно даже тем, кто не пользуется macOS Big Sur. Апдейт Safari 14.1 доступен для macOS Catalina (номер сборки 15611.1.21.161.7) и Mojave (14611.1.21.161.7). К слову, такие патчи делают честь Apple, так как самой старой поддерживаемой ОС уже пошел четвертый год, а некоторые Mac, официально работающие на Mojave и Catalina, были презентованы аж в 2021 году. По сути, Apple до сих пор поддерживает свои 9-летние компьютеры.
Ранее мы рассказали, что iPhone и iPad также получили обновление безопасности iOS 14.5.1 и iPad OS 14.5.1. К слову о поддержке — здесь тоже не обошлось без старичков: «заплатку» iOS 12.5.3 получили даже iPhone 5S, iPad Air и iPad mini 2 и 3. Они были презентованы в 2013-2014 году. Здорово видеть, что компания не изменяет своим принципам и, несмотря на маркетинговые приемы, не забывает о старых устройствах в критически важных ситуациях.
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