Вышла macOS Tahoe 26.4.1. Срочно обновите свои компьютеры

Сегодня Apple выпустила небольшое обновление операционной системы для компьютеров — macOS Tahoe 26.4.1. Компания рекомендует установить его всем владельцам совместимых устройств.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Пользователи Mac могут загрузить новое программное обеспечение в приложении «Системные настройки» > «Обновление ПО». Согласно примечаниям к выпуску, прошивка включает в себя исправления некоторых ошибок и багов.Напомним, сейчас Apple тестирует macOS 26.5, а её релиз состоится в мае.