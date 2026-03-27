Вышла нейросеть Suno 5.5. В ней можно генерировать песни со своим голосом и развивать уникальный стиль

Александр



Компания Suno AI выпустила новую версию своей музыкальной нейросети — Suno 5.5, которую разработчики называют «самой выразительной моделью на сегодняшний день». Основной акцент сделан на персонализации: теперь платформа позволяет создавать музыку с использованием собственного голоса, тренировать индивидуальные стили и адаптироваться под вкусы конкретного пользователя. Релиз уже доступен для подписчиков Pro и Premier, тогда как на базовом тарифе бесплатно работают предыдущие версии.

Главная функция обновления — Voices (озвучивание). Она позволяет загрузить или записать образец своего голоса длительностью от 30 секунд до 4 минут и использовать его для генерации песен. Для защиты от злоупотреблений предусмотрена система верификации: необходимо произнести случайную фразу с экрана, после чего система сравнивает её с загруженной записью и подтверждает, что голос принадлежит пользователю. Созданные голоса остаются приватными — использовать их может только владелец, хотя в будущем разработчики планируют добавить возможность обмена.

Для более глубокой настройки Suno 5.5 предлагает функцию Custom Models. Можно загрузить минимум шесть собственных треков в качестве референса (обязательно имея авторские права на них) и натренировать до трёх персонализированных вариантов модели v5.5, которые понимают и воспроизводят заданный стиль. Это позволяет избавиться от «стилевого дрейфа», свойственного универсальным моделям, и добиться точного соответствия собственному уникальному звучанию — будь то конкретный поджанр или индивидуальная манера исполнения.



Третья новинка — My Taste (мой вкус). Система анализирует генерации, прослушивания и другие действия, формируя профиль предпочтений: любимые жанры, темп, настроения, инструменты. Со временем нейросеть автоматически подстраивает подсказки и стилистику, сокращая время на подбор параметров. В интерфейсе это реализовано одно нажатие «улучшить промпт», превращающее слепую рандомную генерацию в более точный и предсказуемый процесс.

Версия 5.5 также принесла улучшения качества звука и работы с вокалом. Разработчики подчёркивают, что голос стал более естественным: добавились дыхание, вибрато, эмоциональные нюансы, характерные для живого пения. Улучшена разборчивость вокала в быстрых и насыщенных аранжировках, а также повышена стабильность генерации для русскоязычных текстов и кириллической фонетики. Для профессиональных пользователей доступен экспорт разделённых дорожек (stem-файлов) для последующей обработки в цифровых звуковых станциях.

