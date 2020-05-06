



Компания Google выпустила четвёртую сборку Android 11 Developer Preview. Изначально она не была запланирована, поскольку в этом месяце должна была выйти публичная бета-версия обновления.



Дорожная карта выпуска тестовых обновлений Android 11 была сформирована в феврале, когда никто не знал, что из-за коронавирусной пандемии многим компаниям придётся отложить выпуск новых продуктов.







Обновление Android 11 Developer Preview 4 доступно смартфонам Google Pixel второго, третьего и четвёртого поколений, а также в эмуляторе Android Studio. Оно предназначено только для разработчиков и устанавливается по Wi-Fi. Этот апдейт содержит только незначительные изменения и улучшения. Например, была устранена проблема, из-за которой значок геолокации отображался в строке статуса, даже если сама геолокация была отключена.



Из-за коронавируса компании Google пришлось перенести выпуск первой публичной бета-версии Android 11 на 3 июня. Всего будет выпущено три бета-сборки, а релиз Android 11 состоится в третьем квартале 2020 года. В этом году Google решила не тестировать обновление на смартфонах сторонних производителей.







