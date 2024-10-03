Вышла новая книга Виктора Пелевина — «Круть». Где читать или слушать бесплатно?





Точно так же, как айфоны, каждый год осенью выходит новая книга Виктора Пелевина. Этот год не стал исключением — только что состоялся релиз его романа «Круть».



В романе «Круть» развиваются идеи, описанные в трёх предыдущих книгах Пелевина («Transhumanism Inc.», «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин»), где рассказывается о возможности обретения бессмертия и путешествиях в разные временные эпохи. Ощущения героев примерно такие же, как во сне — они не могут отличить виртуальный мир от реального, на чём большей части и держится интрига сюжета этой серии.



Из описания книги:





Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс. Маркус Зоргенфрей — лучший баночный оперативник «TRANSHUMANISM INC.». Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой. Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? При чем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет? Остросюжетный триллер-детектив «Круть» даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать.

Сразу в день релиза роман «Круть» в печатном варианте и аудиоверсии появился в «Яндекс Книгах», то есть стал доступен всем подписчикам «Яндекс Плюса» (с недавних пор доступ к «Яндекс Книгам» входит в стандартную подписку). Новым подписчикам доступен месяц пробного периода, благодаря чему книгу можно читать или слушать бесплатно.

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