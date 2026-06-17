Вышла новая прошивка для AirPods Pro и Beats Studio Buds

Компания Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и Beats Studio Buds, в которой повысила стабильность работы наушников.Номер версии прошивки — 8B41. Предыдущая сборка 8B40 выходила ещё в конце апреля. Для Beats Studio Buds номер версии — 1B211. Чтобы получить обновление, убедитесь, что ваши AirPods Pro находятся в зоне действия вашего iPhone, iPad или Mac и подключены через Bluetooth. Включите музыку или любое видео на пару секунд. Подключите ваше гаджет к Wi-Fi, поместите AirPods в зарядный футляр и поставьте его на зарядку. Держите футляр закрытым и подождите не менее 30 минут, пока установится обновление прошивки.После этого проверьте номер версии и повторите процесс, если обновление не было установлено.