Вышла новая версия Grok. Ответы теперь составляют четыре нейросети!





Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, запустила бета-версию модели Grok 4.20. Новая разработка стала доступна пользователям на сайте Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, запустила бета-версию модели Grok 4.20. Новая разработка стала доступна пользователям на сайте grok.com и в соцсети X на бесплатной основе. Главным отличием версии стало использование четырёх ИИ-агентов для обработки каждого запроса. Маск сообщил, что модель быстро учится, поэтому небольшие обновления планируется выпускать еженедельно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Архитектура Grok 4.20 представляет собой многоагентную систему, где каждый из участников выполняет строго определённую роль. Ответ формирует «лидер» под именем Grok, который собирает воедино исследования трёх других экспертов: Harper, Benjamin и Lucas. Harper отвечает за поиск и проверку фактов, Benjamin специализируется на математике и логике, а Lucas занимается реализацией идей. На боковой панели интерфейса пользователь может наблюдать, какие действия совершил каждый из агентов и на какие ссылки они опирались.Многоагентный подход призван снизить количество ошибок и так называемых галлюцинаций, свойственных большим языковым моделям. Вместо одного «мозга» над вопросом одновременно работают специализированные «эксперта», которые могут перекрёстно проверять выводы друг друга. Такая схема позволяет получать более выверенные и глубокие ответы, особенно по сложным или неоднозначным темам.В ходе первичного тестирования пользователи уже опробовали возможности новой модели. Один из них попросил Grok 4.20 написать программу для сборки кубика Рубика — ИИ-агенты справились с задачей с первой попытки без единой ошибки. Ранняя версия модели под кодовым названием Mystery Model участвовала в эксперименте Alpha Arena, где показала способность к успешной торговле на фондовой бирже.Выпуск Grok 4.20 анонсировали осенью 2025 года, однако релиз был перенесён. В декабре 2025-го предварительная версия модели уже участвовала в тестировании на платформе Alpha Arena. Она оказалась единственной среди тридцати двух ИИ-проектов, кто смог показать положительную доходность, торгуя на реальные деньги в течение двух недель.