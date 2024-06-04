Вышла обновленная iPadOS 17.5.1



Компания Apple без предупреждений выпустила обновленную сборку актуальной прошивки iPadOS 17. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, это произошло спустя две недели после релиза iOS 17.5.1 и iPadOS 17.5.1. Напомним, что эти небольшие апдейты исправляли проблему с появлением давно удаленных фотографий в медиатеке. Обновленная сборка касается лишь одного планшета из списка совместимых — iPad 10 поколения.







Оригинальная iPadOS 17.5.1 имела номер сборки 21F90, а свежая получила 21F91. Для других моделей iPhone и iPad прошивка не изменилась, да и причины обновления именно iPad 10 компания не указывает. Вероятно, команда Apple обнаружила какую-то проблему или недоработку, которая касается исключительно этой модели планшета.