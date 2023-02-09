Вышла первая бета-версия Android 14. Что нового? Как установить?

Компания Google выпустила первую бета-версию своей новой ОС Android 14. Официальный список изменений опубликован не был, но сотрудник издания Esper Мишааль Рахман поделился тем, что сам нашел в этой сборке.
Вот список изменений в Android 14 Developer Preview 1:
- Появился раздел настроек Fast Pair в «Подключенных устройствах».
- Можно запретить гостевому профилю совершать звонки и отправлять СМС — тумблер находится в «Настройках» → «Система» → «Пользователи».
- Теперь можно выдавать другим пользователям устройства различные привилегии администратора: модифицирование настроек, добавление других пользователей либо полный сброс.
- Появилось новое предупреждение при установке приложения, написанного для Android 8.1 или более старых ОС.
- Появился счетчик времени включенного экрана с момента последней зарядки, а также сортировка статистики потребления заряда по приложениям. Найти можно в «Настройках», в разделе «Аккумулятор».
- Теперь можно выбрать режим энергосбережения по умолчанию.
- Платформа Health Connect для синхронизации с фитнес-софтом теперь стала частью системы.
- Корневые сертификаты безопасности теперь могут обновляться через Google Play (потенциально это немного продлит жизнь старым устройствам)
- Аппаратные данные смартфона — IMEI, EID, номер телефона — теперь скрыты, и посмотреть их можно по нажатию на соответствующую строку.
- Появился отдельный пункт для настройки подключенных слуховых аппаратов («Настройки» → «Спец.возможности»).
- Появилась функция «Расширенная защита памяти» — она «помогает защитить устройство от ошибок, которые могут поставить вашу безопасность под угрозу».
Помимо этого, Android 14 содержит несколько скрытых нововведений. Например, в будущем можно будет просмотреть список приложений, установленных в фоновом режиме — например, если их незаметно установил сотовый оператор. А еще энтузиаст нашел нативную функцию клонирования приложений.
Android 14 Developer Preview 1 уже могут установить обладатели смартфонов Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 4a 5G. Установочный образ можно скачать, кликнув на модель своего девайса. Чуть позже Google предоставит бета-версию Android 14 другим OEM-производителям и они смогут выпустить её для своих смартфонов.
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