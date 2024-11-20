Вышла первая бета-версия Android 16. Что нового?

Производители только недавно приступили к адаптации Android 15 для своих устройств, а у компании Google уже оказалась готова бета-версия следующего крупного обновления. Её получили разработчики приложений в эмуляторе, встроенном в Android Studio.
В Health Connect упрощен обмен данными между приложениями для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья. Появилось несколько категорий, в которых наглядно показаны различные параметры: активность, вес, велосипедные поездки, питание, сон. Портировать туда медицинские показатели пока нельзя, но в дальнейшем такая возможность появится: приложение сможет отображать результаты анализов, исследований, курсы приёма лекарств и качественные изменения состояния пациента. Благодаря этому клиники в некоторых странах мира смогут обеспечивать более качественное лечение.
Privacy Dashboard впервые появился в Android 12, он позволяет пользователю следить, доступ к каким системным функциям предоставлен тому или иному приложению и, при желании, отзывать разрешения. Теперь в Health Connect отображается график использования приложениям различных функций — за сутки и за неделю. Можно увидеть, к примеру, насколько активно приложение следит за местоположением смартфона, как часто задействует камеру или микрофон.
Дата релиза Android 16 пока неизвестно. Можно предположить, что обновление по традиции выйдет в конце лета или осенью следующего года.