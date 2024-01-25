Вышла первая бета-версия iOS 17.4 с новыми правилами установки приложений



Компания Apple только что выпустила первую бета-сборку iOS 17.4 для разработчиков. Об этом пишет MacRumors.



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Компания Apple только что выпустила первую бета-сборку iOS 17.4 для разработчиков. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы писали , что iOS 17.4 должна стать историческим обновлением, поскольку в ней Apple просто обязана дать больше свободы пользователям iPhone в согласии с новым законодательством ЕС. Сегодня произошло именно это: вместе с iOS 17.4 beta 1 компания Apple объявляет о больших изменениях в правилах установки приложений.



Согласно источнику, Apple наконец разрешает установку iOS-приложений в обход App Store. Пользователи смогут сделать это с помощью сторонних магазинов приложений, которых пока не существует. Альтернативные сторы будут существовать как обычные iOS-приложения, которые получат от системы права на установку других iOS-приложений. В ближайшее время компания опубликует API, позволяющие создать сторонние торговые площадки для распространения приложений на iPhone и iPad.



При этом сторонние приложения не смогут распространяться на айфоны бесконтрольно. Apple предусмотрела систему проверок и верификаций, подобно той, что сейчас работает в macOS. При этом компания не будет взимать никакой комиссии за покупки в сторонних магазинах, а комиссия для разработчиков в самом App Store снижается с 30% до 17%.



Судя по всему, эти исторические изменения будут работать только в странах Евросоюза. Получится ли использовать новые правила в других странах, пока непонятно.