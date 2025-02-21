Вышла первая бета-версия iOS 18.4 с новым приложением Vision Pro

Сегодня, 21 февраля, компания Apple предоставила разработчикам первые бета-версии будущих обновлений iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 и visionOS 2.4.
Из основных нововведений в первой бете iOS 18.4 — специальное приложение Apple Vision Pro, которое будет отображаться на вашем iPhone, если у вас есть гарнитура Vision Pro, подключённая к вашему аккаунту Apple. Если у вас нет Vision Pro, утилиту можно скачать из App Store. Приложение помогает находить контент, получать справку и узнавать о новых функциях Vision Pro.
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