Вышла последняя бета Android 15. Что нового?

«Личное пространство» — защищённая область для приложений, которые не хочется показывать другим. Доступ к ним можно ограничить с помощью биометрии, пароля или PIN-кода.

Архивация приложений — позволяет освободить память, выгружая редко используемые приложения. Все личные данные сохранятся, приложения можно легко восстановить в любой момент.

Обновлённый жест «Назад» — тестировался начиная с Android 13 и теперь используется по умолчанию.

Нативная поддержка спутниковой связи — универсальный интерфейс, который может использоваться для обмена SOS-сигналами, текстовыми сообщениями и звонками через спутниковое соединение.

Новый дизайн панели регулировки громкости — обновлённые ползунки, кнопки активации шумоподавления и пространственного звука, а также переключение выхода.

Улучшенная возможность клонировать приложения — позволяет в одно нажатие запускать режим разделённого экрана с выбранными приложениями.

Компания Google выпустила четвёртую бета-версию Android 15, которая станет последней перед выпуском релизного варианта обновления.Что нового появится в Android 15:Дата выпуска Android 15 пока не анонсирована. Обычно Google выпускает крупные обновления Android в конце лета или в начале осени. Этот апдейт в первую очередь станет доступен смартфонам и планшетам Google, а затем он начнёт приходить на устройства других производителей (Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme и прочих).