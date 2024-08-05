Вышли пятые бета-версии iOS 18 и macOS Sequoia

Фархад
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Компания Apple предоставила разработчикам доступ к пятым бета-версиям iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia и tvOS 18.

Пока неясно, что изменилось в этих сборках. Обо всех нововведениях в iOS 18iPadOS 18 и macOS Sequoia мы рассказывали в отдельных обзорах. Стоит отметить, что текущие бета-версии работают не совсем стабильно, поэтому ставить их можно только на свой страх и риск. Зарегистрироваться для участия в тестировании можно тут. Скорее всего, Apple уже не будет добавлять новые функции, а займётся устранением багов, поскольку параллельно с этим компания тестирует iOS 18.1 и ‌macOS 15.1 с функциями Apple Intelligence.

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Ожидается, что тестирование всех новых операционных систем Apple, включая iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 и tvOS 18 продлится до середины сентября.
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