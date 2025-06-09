Вышла революционная iOS 26 с дизайном Liquid Glass и тонной новых функций

Фархад

26

Сегодня, 9 июня, компания Apple официально представила iOS 26 , которая предлагает полностью обновлённый дизайн и мощные фичи на базе Apple Intelligence. Интерфейс получил новый стиль под названием Liquid Glass.

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iOS

Большинство обновлений охватывают визуальную часть, но есть и те, которые сконцентрированы на функциональности. Новый дизайн под «жидкое стекло» придаёт глубину и прозрачность интерфейсу — от иконок до виджетов. На выбор доступны несколько вариантов оформления, включая полностью прозрачный. Это второй масштабный редизайн iOS со времён iOS 7.

Полный список нововведений:
  • Live Translation: моментальный перевод текста и речи в приложениях «Телефон», FaceTime и Сообщения, всё работает на устройстве;
  • Visual Intelligence с ChatGPT: можно спрашивать о том, что на экране, искать похожее и добавлять события в календарь;
  • Genmoji и Image Playground: создание уникальных эмодзи и картинок на базе AI и ChatGPT;
  • Shortcut Intelligence: умные действия для написания текста, создания картинок и прочего;
  • Умная аналитика покупок: автоматическое распознавание деталей доставки из писем;
  • Call Screening и Hold Assist: фильтрация спама, фоновое прослушивание и уведомление при появлении реального оператора;
  • Отдельная папка с сообщениями от неизвестных номеров;
  • Расширенные фичи «Сообщений»: фоны, опросы, индикаторы печати в групповых чатах и другое;
  • Обновлённый CarPlay: компактные экраны звонков, закреплённые чаты, виджеты, живая активность сторонних приложений;
  • Улучшения Apple Music: перевод текста песен, произношение слов и AutoMix;
  • Apple Карты: шифрованная история посещений и ИИ‑подсказки маршрутов;
  • В Wallet появились новые посадочные талоны и ID-карты (для жителей США);
  • Новое приложение Apple Games: единый центр для игр, Apple Arcade, событий и ачивок;
  • Функции для AirPods 4/Pro 2: запись студийного качества и запуск съёмки камеры iPhone по удержанию ножки.

Уже сейчас разработчикам доступна девелоперская бета, публичная выйдет в июле, а общедоступная сборка iOS 26 — этой осенью.
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Комментарии

+272
Holldann
Куда она вышла? Сколько можно херню нести в заголовках?
Вчера в 22:39
#
s_medik
+3504
s_medik Holldann
Уже можно поставить
Вчера в 23:02
#
Mers
+5378
Mers
Поставил на 13PM. Лаги жесткие.
час назад в 01:13
#
Mers
+5378
Mers Mers
Попустило вроде. Но пока сомнительная затея. Греется.
час назад в 01:17
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