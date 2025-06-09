Вышла революционная iOS 26 с дизайном Liquid Glass и тонной новых функций







Сегодня, 9 июня, компания Apple официально представила iOS 26 , которая предлагает полностью обновлённый дизайн и мощные фичи на базе Apple Intelligence. Интерфейс получил новый стиль под названием Liquid Glass. Сегодня, 9 июня, компания Apple официально представила iOS 26 , которая предлагает полностью обновлённый дизайн и мощные фичи на базе Apple Intelligence. Интерфейс получил новый стиль под названием Liquid Glass. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Live Translation : моментальный перевод текста и речи в приложениях «Телефон», FaceTime и Сообщения, всё работает на устройстве;

: моментальный перевод текста и речи в приложениях «Телефон», FaceTime и Сообщения, всё работает на устройстве; Visual Intelligence с ChatGPT : можно спрашивать о том, что на экране, искать похожее и добавлять события в календарь;

: можно спрашивать о том, что на экране, искать похожее и добавлять события в календарь; Genmoji и Image Playground : создание уникальных эмодзи и картинок на базе AI и ChatGPT;

: создание уникальных эмодзи и картинок на базе AI и ChatGPT; Shortcut Intelligence : умные действия для написания текста, создания картинок и прочего;

: умные действия для написания текста, создания картинок и прочего; Умная аналитика покупок : автоматическое распознавание деталей доставки из писем;

: автоматическое распознавание деталей доставки из писем; Call Screening и Hold Assist : фильтрация спама, фоновое прослушивание и уведомление при появлении реального оператора;

: фильтрация спама, фоновое прослушивание и уведомление при появлении реального оператора; Отдельная папка с сообщениями от неизвестных номеров;

с сообщениями от неизвестных номеров; Расширенные фичи «Сообщений» : фоны, опросы, индикаторы печати в групповых чатах и другое;

: фоны, опросы, индикаторы печати в групповых чатах и другое; Обновлённый CarPlay: компактные экраны звонков, закреплённые чаты, виджеты, живая активность сторонних приложений;

компактные экраны звонков, закреплённые чаты, виджеты, живая активность сторонних приложений; Улучшения Apple Music: перевод текста песен, произношение слов и AutoMix;

перевод текста песен, произношение слов и AutoMix; Apple Карты : шифрованная история посещений и ИИ‑подсказки маршрутов;

шифрованная история посещений и ИИ‑подсказки маршрутов; В Wallet появились новые посадочные талоны и ID-карты (для жителей США);

появились новые посадочные талоны и ID-карты (для жителей США); Новое приложение Apple Games: единый центр для игр, Apple Arcade, событий и ачивок;

единый центр для игр, Apple Arcade, событий и ачивок; Функции для AirPods 4/Pro 2: запись студийного качества и запуск съёмки камеры iPhone по удержанию ножки.

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Большинство обновлений охватывают визуальную часть, но есть и те, которые сконцентрированы на функциональности. Новый дизайн под «жидкое стекло» придаёт глубину и прозрачность интерфейсу — от иконок до виджетов. На выбор доступны несколько вариантов оформления, включая полностью прозрачный. Это второй масштабный редизайн iOS со времён iOS 7.Полный список нововведений:Уже сейчас разработчикам доступна девелоперская бета, публичная выйдет в июле, а общедоступная сборка iOS 26 — этой осенью.