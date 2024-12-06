Вышла российская система удаленного управления авто MBRUS Connect от бывшей «дочки» Mersedes Benz

Фото: Aito



Компания «МБ РУС» официально представила новую телематическую систему для удаленного управления автомобилем. Она разрабатывалась совместно с Pandora и получила ряд опций, необходимых российским водителям. Компания «МБ РУС» официально представила новую телематическую систему для удаленного управления автомобилем. Она разрабатывалась совместно с Pandora и получила ряд опций, необходимых российским водителям. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно 32cars, приложение MBRUS Connect запущено для кроссоверов марки Aito — M5 и M7. Оно позволяет управлять различными системами и опциями своей машины прямо со смартфона. В числе возможностей — отслеживание местоположения машины в реал-тайм, уведомления о состоянии безопасности и незакрытых дверях, оповещения об эвакуации и даже отслеживание попытки кражи колес.Среди прочего, утилита умеет удаленно управлять климат-контролем, что особенно пригодится российским водителям: находясь дома, можно заранее прогреть или охладить салон, активировать подогрев руля и сидений и так далее. Также машина будет фиксировать все происшествия с ней на парковке или в движении и отправлять оповещения владельцу.АО «МБ РУС» — это бывшая российская «дочка» Mercedes Benz, которая была продана холдингу «Автодом» в 2023 году и переименована с АО «Мерседес-Бенц Рус» по его решению.