Вышла шикарная зарядка для iPhone и Apple Watch за полмиллиона рублей. Угадайте бренд

Пару лет назад Apple отказалась от использования кожи в своих аксессуарах по экологическим соображениям, но дом мод Hermès далёк от всего этого. Он продолжает радовать истинных ценителей роскоши и люкса премиальными вещами. Например, в весеннюю коллекцию 2026 года вошла зарядная станция по типу MagSafe Duo, обтянутая телячьей кожей цвета Gold Swift.

Зарядное устройство под названием Hermès Paddock Duo в комплекте с чехлом Grand Paddock обойдутся знающим толк в искусстве покупателям в $5150 (~435 тысяч рублей без учёта налогов). Но в целях заботы об экологии даже Hermès не кладёт в комплект блок питания, поэтому адаптер с USB-C на 20 Вт придётся докупать отдельно.Увы, кабель кожей не обтянут, поэтому есть вероятность, что рано или поздно он начнёт желтеть.