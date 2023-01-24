Вышла специальная версия WhatsApp для Mac с чипами Apple Silicon

Фархад

WhatsApp MacBook

Разработчики мессенджера WhatsApp наконец-то выпустили общедоступную бета-версию приложения для macOS с нативной поддержкой чипов серии M1 и M2.

Текущее приложение WhatsApp для Mac основано на веб-версии менеджера и запускается через эмулятор Rosetta 2. В отличие от него, оптимизированная версия обеспечивает более низкое энергопотребление и быструю скорость работы мессенджера. Такое нововведение особенно полезно для владельцев MacBook Air и MacBook Pro — приложение будет меньше расходовать заряд батареи.

Закрытое тестирование приложения для Mac с чипами Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, ‌M2‌ Pro и ‌M2‌ Max) стартовало летом прошлого года. Теперь её может скачать любой желающий по этой ссылке.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

–894
n0mer
Когда эппл подтянет всех к своим процам, я уже состарюсь. А пока пусть девочки играются во все это.
24 минуты назад
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