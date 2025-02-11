Вышла стратегия Sid Meier’s Civilization VII — есть даже для Mac и Linux!

Олег

Sid Meier’s Civilization VII


Команда разработчиков 2К представила свою новую стратегическую игру Sid Meier’s Civilization VII. Это продолжение популярной серии 4X-стратегий.

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Несмотря на довольно высокую оценку от критиков — рейтинг игры 81% — премиум-геймеры Steam остались недовольны релизом. Они захейтили тайтл за плохую техническую отладку и малое количество контента, а рейтинг игры на Steam составляет всего 52%. Едва ли это можно считать критическими замечаниями; скорее всего, девелоперы всё исправлят в ближайшее время.

Примечательно, что Sid Meier’s Civilization VII вышла сразу на всех платформах — для ПК с Windows, консолей (PS5, PS4, Xbox One и Series X/S, Nintendo Switch) и даже macOS и Linux. Сборки для компьютеров Apple обычно появляются позже остальных, а для линукса и вовсе редко что-либо выходит. Стоимость игры — $70. 

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