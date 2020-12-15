





Apple выпустила tvOS 14.3. Обновление можно загрузить по воздуху через настройки на Apple TV. В этой версии появилась поддержка нового сервиса Apple Fitness+, новой программы тренировок по подписке, в России пока этот сервис не работает.Купертиновцы не предоставляют подробных примечаний к выпуску для большинства своих обновлений tvOS, поэтому пока нет информации о каких-либо заметных изменениях в программном обеспечении.В основном апдейте tvOS 14, выпущенном в сентябре, была представлена функция «Картинка в картинке», добавлены новые возможности HomeKit, а также расширена поддержка игрового контроллера.