macOS Big Sur
Apple выпустила вторую бета-версию macOS Big Sur 11.1 для разработчиков. Загрузить её можно с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках при наличии соответствующего профиля.

Пока нет информации о нововведениях в версии 11.1. Вероятно, апдейт направлен на повышение стабильности, улучшение производительности и исправление ошибок, которые были выявлены в публичном релизе macOS Big Sur.

В первой бета-версии не было обнаружено каких-либо серьезных изменений и новых функций.


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Источник:

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