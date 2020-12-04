





Apple выпустила вторую бета-версию macOS Big Sur 11.1 для разработчиков. Загрузить её можно с помощью раздела «Обновление ПО» в системных настройках при наличии соответствующего профиля.Пока нет информации о нововведениях в версии 11.1. Вероятно, апдейт направлен на повышение стабильности, улучшение производительности и исправление ошибок, которые были выявлены в публичном релизе macOS Big Sur.В первой бета-версии не было обнаружено каких-либо серьезных изменений и новых функций.