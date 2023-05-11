Вышла вторая предрелизная бета-версия macOS Ventura 13.4 для разработчиков

Сегодня, 11 мая, компания Apple выпустила вторую предрелизную бета-версию macOS Ventura 13.4 для зарегистрированных разработчиков.
В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО и повысила стабильность работы устройств. Среди нововведений отмечаются следующие функции:
- Вкладка «Спорт» в Apple News (недоступно в России);
- Исправлена ошибка разблокировки Mac при помощи Apple Watch;
- Исправлена проблема с задержкой соединения Bluetooth-клавиатур после перезапуска Mac;
- Исправлена проблема с VoiceOver во время переходов к ориентирам веб-страниц;
- Исправлена проблема с работой «Экранного времени».
Бета-версия доступна только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.
Общедоступный релиз для всех пользователей состоится уже на следующей неделе.
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