Вышла вторая предрелизная бета-версия macOS Ventura 13.4 для разработчиков

Артем
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Сегодня, 11 мая, компания Apple выпустила вторую предрелизную бета-версию macOS Ventura 13.4 для зарегистрированных разработчиков.

В новых тестовых сборках Apple устранила баги, обнаруженные в предыдущих версиях ПО и повысила стабильность работы устройств. Среди нововведений отмечаются следующие функции:

  • Вкладка «Спорт» в Apple News (недоступно в России);
  • Исправлена ошибка разблокировки Mac при помощи Apple Watch;
  • Исправлена проблема с задержкой соединения Bluetooth-клавиатур после перезапуска Mac;
  • Исправлена проблема с VoiceOver во время переходов к ориентирам веб-страниц;
  • Исправлена проблема с работой «Экранного времени».

Бета-версия доступна только зарегистрированным разработчикам с оригинальным установленным профилем. Выход публичных тестовых сборок состоится в ближайшее время.

Общедоступный релиз для всех пользователей состоится уже на следующей неделе.
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Источник:
Macrumors
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