Вышла Wear OS 7 — с искусственным интеллектом. Что нового?
Компания Google начала поэтапное обновление совместимых устройств Pixel Watch до Wear OS 7. Апдейт призван сделать умные часы более полезными в повседневной жизни, предлагая мгновенный доступ к ключевой информации и улучшенное управление экосистемой устройств. Важнейшим нововведением стала интеграция функций Gemini Intelligence, которые появятся на отдельных моделях позже в этом году. Также разработчики заявляют о повышении эффективности энергопотребления, что позволит увеличить время автономной работы.
Одной из ключевых функций Wear OS 7 стали «Живые обновления» (Live Updates), которые отображают информацию в реальном времени непосредственно на циферблате. Пользователи смогут отслеживать счёт в спортивном матче, прогресс тренировки, статус доставки заказа или время прибытия такси, просто взглянув на запястье. Обновление также предоставляет расширенные возможности управления мультимедиа через новый переключатель вывода звука (Remote Output Switcher), позволяя переключать аудио между наушниками, колонками и другими устройствами прямо с часов. Кроме того, Wear OS 7 стала платформой для управления другими носимыми устройствами экосистемы, такими как интеллектуальные очки, фотографии с которых можно предпросматривать на экране смарт-часов.
Наиболее значительное обновление связано с функциями искусственного интеллекта: позже в 2026 году на избранных моделях Wear OS 7 дебютирует Gemini Intelligence. Ключевой функцией станет функция «Создать мой виджет» (Create My Widget), позволяющая конструировать персонализированные информационные панели на часах с помощью естественно-языковых запросов. Кроме того, появится возможность многошаговой автоматизации: Gemini сможет выполнять сложные задачи, например, бронировать место на тренировку или делать заказ в ресторане. По словам разработчиков, благодаря системным оптимизациям обновление до Wear OS 7 обеспечит владельцам до 10% улучшения времени автономной работы по сравнению с предыдущей версией ОС.
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