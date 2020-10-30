





Несколько дней назад Microsoft выпустила второе крупное обновление своей десктопной системы в 2020 году, 20H2, и оно постепенно «прилетает» на ПК пользователей, работающие на предыдущей версии, Windows 10 2004 (или May 2020 Update). Как компания и обещала, большого количества нововведений нет, и в будущем будет выходить только один крупный апдейт в год. Но все же некоторое количество даже визуальных изменений есть, и о них мы сегодня и поговорим.Привыкли к тому, что каждая новая версия Windows 10 устанавливается по полчаса и с несколькими перезагрузками? Забудьте, в 20H2 Microsoft решила протестировать новый способ развертывания крупных апдейтов. Он заключается в том, что все новые фишки «прилетают» пользователям с различными другими небольшими обновлениями заранее, и по сути сам осенний апдейт уже есть на обновленных ПК с предыдущей версией, Windows 10 2004. Microsoft остается только активировать все нововведения, что разумеется занимает немного времени, так что достаточно крупное обновление на деле устанавливается очень быстро.Microsoft наконец-то избавилась от пережитка Windows 8 — квадратных рамок вокруг значков приложений в меню Пуск. К тому же слегка изменился дизайн папок:В целом можно сказать, что такой внешний вид выглядит более свежо и опрятно, однако, как это обычно бывает, если вам нравится старый — вернуть его Microsoft не даст.Если в Windows 10 2004 по умолчанию был классический Edge на собственном движке, а новый на Chromium «прилетал» с апдейтом (и от него можно было отказаться), то версия 20H2 поставляется только с новым «хромообразным» браузером:При этом поддержка классического Edge закончена — некоторое время он будет получать обновления безопасности на старых версиях Windows 10, но каких-либо функциональных нововведений ждать не стоит.По умолчанию на панели задач присутствуют значки Edge, проводника, Microsoft Store и почты, однако в 20H2 она будет подстраиваться под вас. Например, если вы привяжите смартфон к ПК в приложении «Ваш телефон», то иконка последнего автоматически окажется на панели задач. Аналогично, если вы войдете в свой аккаунт Xbox Live, то на панели появится значок приложения Xbox:Однако не стоит бояться, жесткого навязывания тут нет: значки разумеется можно будет убрать, да и к тому же такая функциональность будет работать только для сценариев первого входа в систему. Так что если вы не ставите Windows 10 20H2 с нуля, ваша панель задач не изменится.Windows 10 уже давно умеет выводить стандартные уведомления от различных программ внизу экрана, однако до версии 20H2 была некоторая проблема: по внешнему виду временами было невозможно узнать, от какой программы оно пришло. Теперь же Microsoft это исправила, и в заголовке каждого уведомления пишется приложение, к которому оно относится:Нередко нужно передать кому-то основные данные об ОС или компьютере — например, такие данные часто просит техподдержка. И теперь их можно легко скопировать в Параметрах > Система > О программе:В общем и целом, бум планшетов прошел — ультрабуки оказались удобнее. Но все еще Microsoft продолжает выпускать интересные Surface, да и некоторые другие производители также не хотят полностью отказываться от планшетов. Так что не удивительно, что в Windows 10 20H2 улучшили режим для них: например, теперь система «понимает», что подключена физическая клавиатура, и не будет выводить экранную при нажатии на поле ввода, и наоборот.Также Microsoft убрала возможность включения «Режима планшета» из быстрых действий для устройств, не обладающих сенсорным экраном, дабы их владельцы случайно не активировали не подходящий для их девайсов GUI.Олды помнят, что давным-давно в Windows появился режим многозадачности Alt+Tab, который позволял быстро перемещаться между открытыми программами. В Windows 10 его заменила более красивая многозадачность, вызываемая по Win+Tab, однако это не значит, что Microsoft забросила оригинальный режим.Так, в Windows 10 20H2 в нем теперь могут отображаться несколько последних открытых вкладок из Edge, что позволяет быстро между ними перемещаться. Если вам это не интересно, то такую фишку можно отключить в Параметрах > Система > Многозадачность:Приложение «Ваш телефон» продолжает развиваться — так, в October 2020 Update появилась возможность удаленно запускать и работать в программах, установленных на вашем смартфоне. Увы, функционирует это пока что лишь на последних Samsung Galaxy S и A, но Microsoft работает над тем, чтобы в этот список попало больше девайсов.Плюс такой технологии в том, что каждое приложение с Android запускается на Windows в отдельном окне, и в них нормально работают мышь и клавиатура. Более того — можно одновременно запустить и взаимодействовать с несколькими программами.Очень странное «нововведение» хотя бы потому, что такая возможность уже много версий Windows существует в Панели управления, пусть и в достаточно запрятанном виде. Теперь же можно через Параметры > Дисплей > Дополнительные параметры дисплея изменить частоту обновления своего экрана:По сути это дублирует аналогичный функционал из Панели управления Nvidia или Центра управления графикой Intel, так что не совсем понятно, зачем это было реализовывать.Полезная функция для тех, у кого трафик VPN лимитный. Однако работает она только в том случае, если вы включаете туннель через Параметры системы, и далеко не во всех программах (в Edge Chromium работает точно). Будем надеяться, что в будущем такая фича распространится и на сторонние клиенты VPN и прочие программы с возможностью загрузок.Microsoft продолжает делать обновления системы менее назойливыми и более редкими, дабы не мешать юзерам нормально использовать ПК. И, начиная с Windows 10 20H2, накопительные обновления (LCU) и обновления стека обслуживания (SSU) будут объединяться в одно накопительное ежемесячное обновление. Иными словами, больше никаких еженедельных обновлений «по вторникам» не будет.На этом нововведения заканчиваются, и больше в этом году Microsoft не будет выпускать функциональных апдейтов. Зато в следующем году нас ждет крупный редизайн системы.