Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов

Олег

Windows 11

Команда разработчиков NTDEV представила мод Windows 11, который требует минимум ресурсов. Об этом пишет Neowin.

Согласно источнику, речь идет о дополнении к семейству сборок tiny10 и tiny11. Теперь последняя модификация от NTDEV «содержит всё, что вам нравится в Windows» в пакете с минимальным весом. Сборка весит всего 2 Гб и требует 3 Гб свободного пространства на жестком диске.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Чтобы облегчить Windows 11 с 17 Гб до 2 Гб разработчики внесли значительные изменения во многие компоненты системы — «Защитник», Edge, «Центр обновления» и так далее. В tiny11 больше нет встроенного антивируса и устанавливать обновления самостоятельно она не умеет. А еще из сборки были удалены сетевые драйверы, так что вам лучше скачать их заранее для своего ПК. Вот видео с демонстрацией её работы: 



Лайт-сборка очень пригодится владельцам старых компьютеров с маломощным «железом» или даже для планшетов x86 с небольшим накопителем объемом 16-32 Гб. В целом система работает корректно, позволяет загружать приложения из Microsoft Store и способна обеспечить вас базовыми функциями. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Neowin
Cсылки по теме:
Крупное обновление Windows 11 Moment 4 стало доступно всем пользователям
Из Windows уберут древнейший компонент, к которому все привыкли. Покусились на святое!
Как закрепить окно любого приложения поверх остальных на Windows

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии