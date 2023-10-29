Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов

Команда разработчиков NTDEV представила мод Windows 11, который требует минимум ресурсов. Об этом пишет Neowin.
Согласно источнику, речь идет о дополнении к семейству сборок tiny10 и tiny11. Теперь последняя модификация от NTDEV «содержит всё, что вам нравится в Windows» в пакете с минимальным весом. Сборка весит всего 2 Гб и требует 3 Гб свободного пространства на жестком диске.
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Чтобы облегчить Windows 11 с 17 Гб до 2 Гб разработчики внесли значительные изменения во многие компоненты системы — «Защитник», Edge, «Центр обновления» и так далее. В tiny11 больше нет встроенного антивируса и устанавливать обновления самостоятельно она не умеет. А еще из сборки были удалены сетевые драйверы, так что вам лучше скачать их заранее для своего ПК. Вот видео с демонстрацией её работы:
Лайт-сборка очень пригодится владельцам старых компьютеров с маломощным «железом» или даже для планшетов x86 с небольшим накопителем объемом 16-32 Гб. В целом система работает корректно, позволяет загружать приложения из Microsoft Store и способна обеспечить вас базовыми функциями.