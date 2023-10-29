Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов

Команда разработчиков NTDEV представила мод Windows 11, который требует минимум ресурсов. Об этом пишет Neowin.Согласно источнику, речь идет о дополнении к семейству сборок. Теперь последняя модификация от NTDEV «содержит всё, что вам нравится в Windows» в пакете с минимальным весом. Сборка весит всего 2 Гб и требует 3 Гб свободного пространства на жестком диске.