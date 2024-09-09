Вышли AirPods 4 — наушники, которые захотят буквально все

поддержка жестов головой для ответа или отклонения вызова

поддержка функции изоляции голоса

кейс с портом USB-С

динамик в кейсе

чип H2 (как в Pro 2)

беспроводная зарядка чехла

автономность до 30 часов.

Долгожданная презентация Apple продолжается, и компания только что представила обновленные AirPods. Теперь это четвертое поколение, и нововведений в наушниках предостаточно. Внешне они почти не изменились, чего не скажешь о новых возможностях. Apple заявила, что дизайн AirPods уже настолько продуман, что решено было оставить корпус прежним.Вот всё, чем отличаются AirPods 4 от предыдущих моделей:AirPods 4 выпущены в двух версиях, и вторая также получила активное шумоподавление и режим прозрачности.Скорее всего, мы можем попрощаться с AirPods 2 и AirPods 3 — обе модели заменит сегодняшняя новинка, встав в один модельный ряд с AirPods Pro и AirPods Max. Стоимость новых наушников: $129 и $179. Предзаказ открыт с сегодняшнего дня.