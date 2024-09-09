Вышли AirPods 4 — наушники, которые захотят буквально все

Олег
AirPods 4

Долгожданная презентация Apple продолжается, и компания только что представила обновленные AirPods. Теперь это четвертое поколение, и нововведений в наушниках предостаточно. Внешне они почти не изменились, чего не скажешь о новых возможностях. Apple заявила, что дизайн AirPods уже настолько продуман, что решено было оставить корпус прежним. 

Вот всё, чем отличаются AirPods 4 от предыдущих моделей:
  • поддержка жестов головой для ответа или отклонения вызова
  • поддержка функции изоляции голоса 
  • кейс с портом USB-С 
  • динамик в кейсе
  • чип H2 (как в Pro 2)
  • беспроводная зарядка чехла 
  • автономность до 30 часов.

AirPods 4 выпущены в двух версиях, и вторая также получила активное шумоподавление и режим прозрачности. 

AirPods 4

Скорее всего, мы можем попрощаться с AirPods 2 и AirPods 3 — обе модели заменит сегодняшняя новинка, встав в один модельный ряд с AirPods Pro и AirPods Max. Стоимость новых наушников: $129 и $179. Предзаказ открыт с сегодняшнего дня. 
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Комментарии

s_medik
+3454
s_medik
Отлично, то что нужно, шумодав в классических AirPods. Беру.
2 часа назад в 21:38
#
0
numer0
И чем отличаются две версии? Разница в цене есть
2 часа назад в 22:04
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Юра из МУРа
+254
Юра из МУРа
В чёрном цвете выпустить блм не позволяет?
29 минут назад
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