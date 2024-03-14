Вышли «AirPods Pro 3», но Apple об этом даже не догадывается



В сети появились фото китайской подделки AirPods, которая создана на основе патентов Apple. О «новинке» пишут в MacRumors.



Ранее мы



В сети появились фото китайской подделки AirPods, которая создана на основе патентов Apple. О «новинке» пишут в MacRumors.Ранее мы показывали вам концепты возможных будущих AirPods Pro 3 на основе утечек и патентов Apple. Главным их отличием от текущей модели является наличие дисплея на зарядном кейсе, который позволяет управлять настройками наушников без использования сопряженного iPhone.



Теперь в сети появились видеоролики с демонстрацией наушников, которые выглядят в точности как описывали инсайды: это полная копия AirPods Pro с дисплеем на зарядном кейсе. Видео запостил продавец из Китая. Экран не просто для вида; судя по роликам и фото в сети, он функционален и действительно позволяет управлять шумоподавлением и прочими функциями наушников. Правда, никто не может гарантировать, что эти функции в них на самом деле присутствуют.







Источник отмечает, что фейковые AirPods нередко оснащены реальными серийными номерами, которые «бьются» на cайте Apple, а отличить их от оригинала «на глаз» иногда практически невозможно.