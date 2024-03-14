Вышли «AirPods Pro 3», но Apple об этом даже не догадывается

Олег

Apple


В сети появились фото китайской подделки AirPods, которая создана на основе патентов Apple. О «новинке» пишут в MacRumors.

Ранее мы показывали вам концепты возможных будущих AirPods Pro 3 на основе утечек и патентов Apple. Главным их отличием от текущей модели является наличие дисплея на зарядном кейсе, который позволяет управлять настройками наушников без использования сопряженного iPhone.

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Теперь в сети появились видеоролики с демонстрацией наушников, которые выглядят в точности как описывали инсайды: это полная копия AirPods Pro с дисплеем на зарядном кейсе. Видео запостил продавец из Китая. Экран не просто для вида; судя по роликам и фото в сети, он функционален и действительно позволяет управлять шумоподавлением и прочими функциями наушников. Правда, никто не может гарантировать, что эти функции в них на самом деле присутствуют.



Источник отмечает, что фейковые AirPods нередко оснащены реальными серийными номерами, которые «бьются» на cайте Apple, а отличить их от оригинала «на глаз» иногда практически невозможно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4965
Mers
Интересная реализация конечно. Если часов нет, то почему бы и нет.
час назад в 21:39
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