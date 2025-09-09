Вышли Apple Watch Ultra 3 с увеличенным экраном

Компания Apple наконец-то представила новые топовые Apple Watch Ultra 3, которые получили гораздо больше улучшений, чем предшествующие модели серии.
В прошлом году Apple усовершенствовала Apple Watch Series 10, установив OLED-дисплей LTPO3, а теперь эта технология добралась до Apple Watch Ultra 3. При взгляде под углом дисплей стал на 40% ярче предшественника, а минимальная яркость может снижаться до 1 нит.
За производительность Apple Watch Ultra 3 отвечает обновлённый чип, который дополняет новый модем с поддержкой сетей 5G. Кроме того, Apple Watch Ultra 3 стали первыми часами Apple со спутниковой связью.
Ещё одна полезная функция — мониторинг артериального давления. Сама функция не отображает конкретные систолические и диастолические показатели, а вместо этого отслеживает динамику артериального давления и сообщает владельцу о наличии гипертонии.
По автономности всё осталось без изменений — Apple Watch Ultra 3 выдают до 42 часов работы без подзарядки. Зато заряжаются часы гораздо быстрее — до 80% их можно заполнить всего за полчаса.
Цены на Apple Watch Ultra 3 стартуют с $799. Предварительные заказы стартуют сегодня, а старт продаж — 19 сентября.