Вышли Apple Watch Ultra 3 с увеличенным экраном

Начнём с дизайна и дисплея. Apple Watch Ultra 3 сохранили уже привычный брутальный внешний вид, но часы получили слегка увеличенный дисплей за счёт уменьшения рамок. Его разрешение составляет 422x514 пикселей ( у Ultra 2 — 410x502).В прошлом году Apple усовершенствовала Apple Watch Series 10, установив OLED-дисплей LTPO3, а теперь эта технология добралась до Apple Watch Ultra 3. При взгляде под углом дисплей стал на 40% ярче предшественника, а минимальная яркость может снижаться до 1 нит.За производительность Apple Watch Ultra 3 отвечает обновлённый чип, который дополняет новый модем с поддержкой сетей 5G. Кроме того, Apple Watch Ultra 3 стали первыми часами Apple со спутниковой связью.Ещё одна полезная функция — мониторинг артериального давления. Сама функция не отображает конкретные систолические и диастолические показатели, а вместо этого отслеживает динамику артериального давления и сообщает владельцу о наличии гипертонии.По автономности всё осталось без изменений — Apple Watch Ultra 3 выдают до 42 часов работы без подзарядки. Зато заряжаются часы гораздо быстрее — до 80% их можно заполнить всего за полчаса.Цены на Apple Watch Ultra 3 стартуют с $799. Предварительные заказы стартуют сегодня, а старт продаж — 19 сентября.