Вышли бета-версии iOS 26.1 и macOS 26.1

Сегодня, 22 сентября, компания Apple предоставила разработчикам доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1, и visionOS 26.1.

Установить бету iOS 26.1 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, Apple пофиксила баги, обнаруженные в общедоступных сборках iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26.

Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.1 и других новых операционок Apple состоится в октябре.
