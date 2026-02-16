Вышли бета-версии iOS 26.4 и iPadOS 26.4 для разработчиков







Компания Apple предоставила разработчикам доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 и visionOS 26.4. Компания Apple предоставила разработчикам доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 и visionOS 26.4. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Установить бету iOS 26.4 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Первым заметным нововведением стало появление видеороликов в «Подкастах».Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступная версия iOS 26.4 и других новых операционок Apple состоится в марте-апреле.