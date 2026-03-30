Вышли бета-версии iOS 26.5 и iPadOS 26.5 для разработчиков

Компания Apple предоставила разработчикам доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 и visionOS 26.5.

Установить бету iOS 26.4 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, именно в iOS 26.5 появится та самая «умная Siri» на базе Google Gemini.Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступной версии iOS 26.5 и других новых операционок Apple — в мае.