Вышли бета-версии iOS 26.6 и macOS 26.6 для разработчиков

Компания Apple предоставила разработчикам доступ к первым бета-версиям будущих обновлений iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 и visionOS 26.6.Установить бету iOS 26.6 можно из приложения «Настройки» на совместимом устройстве, перейдя в раздел «Основные» > «Обновление ПО». Мы уже изучаем, что нового в этих сборках, чтобы рассказать вам в ближайшее время. Скорее всего, в iOS 26.6 начнут тестировать давно обещанную «умную Siri» на базе Google Gemini и функции универсального доступа, которые компания анонсировала ранее.Релиз новых публичных бета-сборок состоится в ближайшие дни, а общедоступной версии iOS 26.6 и других новых операционок Apple — в июне.